Киркоров против Долиной, шоу «Маска», диета Пугачевой: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru./Пресс-служба НТВ

Певец Филипп Киркоров назвал «врушкой» Ларису Долину в новом выпуске шоу «Маска». Кого раскрыли члены жюри, что известно об «опасной» диете Аллы Пугачевой, какие последние новости шоу-бизнеса 8 апреля?

Почему Киркоров назвал Долину «врушкой»

Вечером 7 апреля на телеканале НТВ показали восьмой выпуск пятого сезона музыкального шоу «Маска». Компанию постоянным членам жюри в лице народного артиста Филиппа Киркорова, телеведущей Регины Тодоренко, шоумена Тимура Родригеза и певицы Валерии составила исполнительница Лариса Долина.

В ходе шоу поп-король заподозрил, что Долина смогла узнать знаменитость, скрывающуюся под маской Бабочки, но не захотела ее раскрывать. Из-за это поп-король назвал ее «врушкой».

«Врушка! Лариса Александровна врушка, напомнила! Я вижу по глазонькам. Беда нашего поколения в том, что врать мы не умеем. Поэтому Лариса Александровна не умеет скрывать, что она увидела все по походке», — отметил Киркоров.

При этом народный артист тут же вступился за коллегу. Он предположил, что Долиной, вероятно, хотелось сначала услышать голос участника перед тем, как выдвигать версии. Певица согласилась с поп-королем.

Фото: Пресс-служба НТВ Филипп Киркоров

Кого раскрыли в новом выпуске шоу «Маска»

Накануне финала шоу «Маска» покинул участник в костюме Кактуса. Под ним скрывалась певица Катя IOWA (настоящее имя — Екатерина Иванчикова).

В восьмом выпуске в номинацию на выбывание вместе с артисткой попали Енот и Матрешка. Первого спасли зрители, а вторую — жюри. В итоге снять маску пришлось Кактусу.

«Я увидела много заботы. В обычное время ты привыкаешь к самостоятельности и говоришь: „Уберите руки, я все сама сделаю за вас! Вы ничего не умеете!“ А тут я попадаю в проект, я в полной темноте, я обездвижена, я не понимаю, куда идти, я ничего не вижу, я не могу дышать, мне очень тяжело. И я обращаюсь к людям и их рукам, и они дают мне эту заботу и эти руки», — призналась Катя IOWA, добавив, что была счастлива услышать слова восхищения от судей.

Пугачева сидит на опасной диете?

Певица и звезда ток-шоу Анна Калашникова предположила, что артистка Алла Пугачева похудела благодаря препаратам для диабетиков, которые активно используют для потери веса многие голливудские звезды. Как отметила знаменитость, для Примадонны данный препарат не представляет опасности.

«Алла Борисовна похудела на препарате для диабетиков. Для нее, как для диабетика, он не опасен. А вот многие не страдающие диабетом знаменитости уничтожают свое здоровье этими уколами. Препарат этот очень опасен, если его применять не по назначению, а ради похудения. Сейчас вот Дана Борисова заявила, что делает эти уколы не только себе, но и своей 16-летней дочке! И все ради похудения. Конечно, так делать нельзя. Это смертельно опасная диета!» — приводит слова Калашниковой KP.RU.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Алла Пугачева

Вернется ли «Чай вдвоем» к гастрольной деятельности

Группа «Чай вдвоем», воссоединившаяся для выступлений на корпоративах, не готова начать гастрольную деятельность, считает музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. В беседе с NEWS.ru он предположил, что между артистами остались обиды и недомолвки.

По его словам, сейчас складывается впечатление, что певцы «пока сами не поняли, для чего воссоединились». Хотя на гастрольной деятельности они могли бы зарабатывать хорошие деньги, добавил Бабичев. Он считает, что если раньше музыкантов воспринимали только как дуэт, то сейчас Стас Костюшкин и Денис Клявер зарекомендовали себя и как сольные певцы.

«Думаю, билеты на их концерты хорошо продавались бы. Возможно, между артистами осталась какая-то недомолвка, которая не позволяет им работать вплотную. То есть произошел конфликт, после которого они не разрешили все вопросы или затаили обиду, из-за чего они готовы провести вместе корпоратив и заработать деньги. Но к полноформатному воссоединению, когда придется общаться с человеком каждый день на репетициях, они не готовы. Такая же ситуация складывается и с группой „Тату“», — заключил Бабичев.

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