Киркоров признался Пугачевой в любви: что сейчас известно об их отношениях

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Алла Пугачева, Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров посвятил экс-супруге Алле Пугачевой пост в соцсетях о первом воскресенье весны. В каких сейчас отношениях находятся артисты, что говорил о Примадонне поп-король, почему распался их брак? Новости СМИ2

Что Киркоров написал о Пугачевой

3 марта народный артист России опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором упомянул бывшую жену. Речь в сообщении идет о первом воскресенье весны и отражении этого времени года в творчестве Пугачевой.

Киркоров представил клип на новую песню Примадонны «Не беспокойся за меня», музыку к которой написал композитор Константин Губин, а в создании текста приняла участие сама Пугачева. Видеоряд состоит из различных кадров, на которых Киркоров находится или в одиночестве, или рядом с экс-супругой во время выступлений. В частности, на одном из моментов поп-король встает на колени перед Примадонной и дарит ей букет цветов.

«Первое воскресенье весны... По доброй традиции Аллы Пугачевой ВЕСНУ РАЗРЕШАЕМ! Весна всегда в твоей душе, в твоем сердце, в твоем творчестве. Спасибо за такую новую потрясающую песню. <...> Спасибо авторам — Константину Губину за музыку и Алле за такой проникновенный текст. С праздником! Пой, Алла! Люблю», — подписал ролик Киркоров, сопроводив текст эмодзи в виде сердца.

Новая песня Пугачевой «Не беспокойся за меня» появилась в Сети 3 марта. Клипы на композицию начали публиковать в фан-пабликах артистки. Предполагается, что записать эту песню Пугачева могла во время своего последнего визита в Россию, когда 3 ноября прошлого года посетила студию звукозаписи «Салам» в Твери.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Что известно об отношениях Пугачевой и Киркорова

Несколько лет назад Киркоров игнорировал вопросы СМИ об отношениях с Пугачевой. Эта тема выводила поп-короля из себя, в связи с чем в российском шоу-бизнесе начали появляться слухи о разладе между ними.

Однако после отъезда Пугачевой из России на фоне спецоперации Киркоров начал говорить о ней в положительном ключе. Так, в сентябре 2022 года он призвал прекратить осуждать Примадонну, поскольку, по его словам, она много сделала для страны.

«Кто вы все такие, чтобы обсуждать, осуждать, комментировать Аллу Борисовну? Она столько сделала для этой страны, что грех сейчас что-либо приписывать ей негативное!» — заявил Киркоров на презентации клипа исполнителя JONY (настоящее имя — Джахид Афраил оглы Гусейнли).

В начале января текущего года поп-король выступил на сцене ресторана в Дубае. На тот момент он уже посетил «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в «Мутаборе», после которой артиста стали массово «отменять». В ходе концерта Киркоров вновь комплиментарно отозвался о Пугачевой, процитировав ее со сцены.

«Запретят петь — буду рисовать, отберут краски — буду писать стихи. Это не я придумал. Это ее (Пугачевой. — NEWS.ru) фразы. Великая мудрая женщина права. Пока у меня есть вы, пока у меня есть возможность что-то для вас делать, я буду это делать», — сказал тогда певец.

Пугачева за последние годы не делала публичных заявлений о Киркорове. В январе 2021 года певица отписалась от бывшего супруга в соцсетях, в связи с чем поклонники предположили, что между артистами может быть конфликт.

Фото: Maxim Burlak/Global Look Press Алла Пугачева и Филипп Киркоров

Что известно о браке Пугачевой и Киркорова

13 января 1994 года Киркоров и Пугачева объявили о помолвке в Москве. 15 марта брак был зарегистрирован в Санкт-Петербурге мэром города Анатолием Собчаком. 15 мая прошло венчание в Иерусалиме.

В 2002 году в прессе появлялись слухи о разладе между Киркоровым и Пугачевой. Певица все чаще появлялась на публике с Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В мае 2005 года Пугачева и Киркоров развелись.

Биограф Галкина Федор Раззаков в январе 2022 года заявил, что Киркоров никогда не нравился Пугачевой. По его словам, Примадонна вышла замуж за поп-короля не в «здравом уме».

«Всю жизнь не любила такой тип людей, такой тип поступков, мне вообще все в нем не нравилось и сейчас не нравится. Не знаю, что с моими мозгами было», — передавал слова Пугачевой Раззаков.

Сам Киркоров не отрицал, что брак с Пугачевой был ошибкой, которую они осознали слишком поздно. При этом он отмечал, что их отношения начались из-за его каприза.

«Начиналось все как мой каприз. Хочу жену Аллу Пугачеву! Но она — великая женщина, а не статуэтка в череде наград. Наш брак оказался совсем другой историей. И я, и она слишком поздно поняли, что это ошибка», — говорил Киркоров.

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