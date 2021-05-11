Киркоров признался, что передал сыну неприятную фобию

https://static.news.ru/photo/1828a062-b2e5-11eb-a576-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров в интервью Sobesednik.ru признался, что передал своему сыну Мартину неприятную фобию. Оба боятся темноты.

По словам артиста, он с детства не любит темноты в прямом и переносном смысле.

Когда я был маленький, у меня возле кровати стоял маленький светильничек. От тепла он крутился и в нём по кругу плавали рыбки. Сейчас у меня этого светильничка нет, и поэтому перед сном я никогда не выключаю телевизор — засыпаю под звуки очередной программы, — поделился Киркоров.

Он уточнил, что Мартин перенял эту фобию и всегда спит с ночным фонариком.

Поп-король также рассказал, что сейчас он старается как можно реже произносить ругательные слова, заменяя их фразой «чёрт побери». Кроме того, певец назвал свой любимый цвет.

Розовый сейчас мой любимый цвет, потому что я смотрю на мир в розовом цвете, — пошутил он.

Ранее Киркоров показал наряд, в котором будет сопровождать свою протеже Наталью Гордиенко на Евровидении в Роттердаме. Артист отправился покорять мировую сцену в тотальном луке французской марки Louis Vuitton.