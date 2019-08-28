https://static.news.ru/photo/a8c7fbfc-c9cd-11e9-aa96-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Певец Филипп Киркоров провёл выступление на конкурсе «Новая волна». Музыкант представил свою новую песню «Лунный гость».

По его словам, композиция была готова ещё три года назад и «ждала своего часа».

Я, конечно, когда услышал песню, мне её прислали, я сразу сказал — моя! Вот бывает такое, моя песня. Но она долго лежала, — подчеркнул он.

Исполнитель отметил, что в течение нескольких часов в Интернете появится клип на эту песню. Видео снял режиссёр Заур Засеев.

Трансляция выступления проходила в социальной сети « Одноклассники ».

Ранее Киркоров сообщил поклонникам, что к нему вернулась «жена», которая преследует его уже четыре года. Украинская фанатка Татьяна Пушина вновь подкараулила артиста после концерта в Алуште. Она набросилась на певца с требованием отвести её под венец.