Киркоров предрек сокращение числа звезд в российском шоу-бизнесе

Фото: Пресс- служба НТВ

Филипп Киркоров

В России в скором времени станет меньше знаменитостей, предположил на съемках шоу «Звезды» певец Филипп Киркоров. После этого он процитировал отрывок из «Евгения Онегина» на английском языке, а затем попросил остаться на сцене в одиночестве, чтобы съесть бутерброд, передает MK.RU.

Скоро на проекте, как и в стране, станет меньше звезд, — заявил Киркоров.

Ранее актер Иван Охлобыстин заявил, что уехавшие из России звезды вернутся и у них все будет «значительно лучше, чем у нас», а в целом «все вернется на круги своя». Он добавил, что после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой артисты «вроде опомнились».

Также Охлобыстин отметил, что у него есть претензии к эстрадным артистам. По мнению актера, люди, которые сами себе нравятся на экране и в аудиозаписи, нуждаются в помощи психиатра.

Музыкант, депутат Госдумы Денис Майданов считает, что уехавшие из России артисты наплевали в душу своим поклонникам. По его словам, они ошибочно считали себя незаменимыми. Он высказал мнение, что россияне не простят этих исполнителей, если те захотят вернуться.

Депутат подчеркнул, что таких уехавших артистов за границей «использовали и выкинули в тот момент, когда они перестали быть нужными». Поэтому никакого сожаления, снисхождения и жалости к ним нет, добавил он.