https://static.news.ru/photo/0b73ede8-6153-11ea-a1a7-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: fkirkorov/instagram.com

Известный российский артист Филипп Киркоров поздравил женщин с 8 Марта песней «Я найду тебя» из своего нового альбома «Романы». Он признался, что восхищён «женской природой», её красотой, загадочностью, чувствительностью, элегантностью и непредсказуемостью.

Вы наши музы! Вдохновляйте нас на подвиги! И на творчество... Все мои пожелания и слова любви выразил в своём новом альбоме, — подписал музыкальное поздравление певец в Instagram.

Как писал NEWS.ru, олимпийская чемпионка Татьяна Навка показала огромный букет, который ей подарил супруг в честь праздника. Спортсменка опубликовала фото с младшей дочкой Надей, которая тоже получила букет тюльпанов от папы. Кроме того, Надежда Пескова подарила маме открытку, сделанную своими руками.