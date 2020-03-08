Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: fkirkorov/instagram.com

Известный российский артист Филипп Киркоров поздравил женщин с 8 Марта песней «Я найду тебя» из своего нового альбома «Романы». Он признался, что восхищён «женской природой», её красотой, загадочностью, чувствительностью, элегантностью и непредсказуемостью.

Вы наши музы! Вдохновляйте нас на подвиги! И на творчество... Все мои пожелания и слова любви выразил в своём новом альбоме, — подписал музыкальное поздравление певец в Instagram.

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Как писал NEWS.ru, олимпийская чемпионка Татьяна Навка показала огромный букет, который ей подарил супруг в честь праздника. Спортсменка опубликовала фото с младшей дочкой Надей, которая тоже получила букет тюльпанов от папы. Кроме того, Надежда Пескова подарила маме открытку, сделанную своими руками.

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