Киркоров появился на публике без повязки на лице после слухов о пластике Киркоров появился без повязки на лице на открытии Академии фигурного катания

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Эстрадный певец Филипп Киркоров пришел на открытие Академии фигурного катания Angels of Plushenko без повязки на лице, передает Telegram-канал Super.ru. По данным канала, у исполнителя изменились черты лица, при этом сам музыкант ранее утверждал, что повязку надел из-за стоматологических проблем.

15 декабря артист появился с перевязанной челюстью на показе гастрономического мюзикла. Киркоров на красной дорожке постоянно поправлял черную повязку, которая прикрывала его уши и подбородок.

При этом певица Люся Чеботина объяснила, что появление Филиппа Киркорова на мероприятии с повязкой было связано с проблемами с зубами. По ее словам, она испугалась за здоровье поп-короля.

После этого звездный пластический хирург Тимур Хайдаров рассказал, что Киркорова ждут кардинальные изменения во внешности. Он пояснил, что поклонники артиста «скоро все узнают». Специалист при этом добавил, что сейчас музыкант может прикрывать свое лицо из-за флюса.

По словам Хайдарова, на данный момент была проделана большая работа, но она еще не завершена. Хирург уверен, что изменениям во внешности удивятся даже те люди, которые давно знают Киркорова.