Киркоров повздорил с консультантом на входе в бутик Prada в Дубае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский поп-певец Филипп Киркоров едва не устроил скандал с консультантом на входе в бутик Prada во время интервью для YouTube-канала «Алена, блин!». На кадрах, разошедшихся по российским Telegram-каналам, видно, что артиста не пускают в магазин, из-за чего он начал спорить с продавцом-консультантом.

Он хочет скандала прямо сейчас? — поинтересовался Киркоров, после чего его все же впустили в магазин одежды.

Ранее в Сети появилось видео инцидента с выступления Киркорова в Казахстане. На кадрах видно, как недовольный музыкант спустился в зрительный зал, нанес человеку два удара цветами, бросил букет на сцену и продолжил петь.

Позже пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская рассказала NEWS.ru, что во время концерта в Казахстане Киркоров отхлестал букетом цветов не зрителя, а своего представителя. По ее словам, певец был недоволен, что человек из его команды не пропустил к нему поклонника, вследствие чего и последовала такая реакция.