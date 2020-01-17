https://static.news.ru/photo/eece3c1a-3953-11ea-94ec-fa163e074e61_660.jpg Группа Serebro Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Филипп Киркоров дал совет музыкальному продюсеру Максиму Фадееву по ребрендингу поп-группы Serebro.

Фадеев опубликовал запись звонка от Киркорова в своём Instagram. Певец представляется и заявляет, что всё далее сказанное — это просто «мысли вслух».

Если музыка другая, и старой не будет, и состав другой, то зачем же название старое — Serebro? Назови группу Zoloto, апгрейд такой — тем более с твоими талантами создавать новое и неординарное это будет очень кстати. Zoloto! Подумай, — предложил Киркоров.

Певец в заключение добавил, что дал этот совет «как продюсер продюсеру».

Фадеев обратился к подписчикам с предложением оценить инициативу певца. В ходе народного обсуждения родился ещё один вариант названия обновлённой группы — Platina.

О намерении Максима Фадеева собрать новое Serebro ранее сообщал NEWS.ru.