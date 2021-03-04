Киркоров пообещал отправить Даву на «Евровидение» от Армении

https://static.news.ru/photo/b08b31ba-6f30-11eb-bbc9-96000091f725_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский певец Филипп Киркоров в этом году помогает Молдавии подготовить участницу Наталию Гордиенко на конкурс «Евровидение». 4 марта в Москве состоялась премьера её клипа Sugar — на неё были приглашены друзья артиста.

В числе гостей оказался и блогер Давид Манукян. Они пересеклись с Киркоровым на красной ковровой дорожке, и неожиданно певец признался, что следующим человеком, карьерой которого он займётся, будет Дава, пишет Starhit .

Наталия — звезда «Евровидения». А скоро поедешь ты, Давид, от Армении, — заявил Киркоров.

Сначала Манукян посмеялся над словами Киркорова, а потом, взвесив все за и против, признал, что готов рассмотреть это предложение. Кроме того, «отказать поп-королю» он не может, пошутил блогер.

Филипп Киркоров и Давид Манукян дружат уже больше года. Ранее российский исполнитель неоднократно занимался продюсированием музыкантов из стран ближнего зарубежья — Молдавии, Украины и России.

О том, что Киркоров едет на музыкальный конкурс с певицей, представляющей Молдавию, он заявил ещё в январе этого года. Тогда же он анонсировал выход песни Sugar. Он сказал, что для конкурса его международная команда готовит «очень сладкую премьеру», и выразил уверенность, что удивит зрителей, писал NEWS.ru.