Певица Любовь Успенская рассказала о примирении с Филиппом Киркоровым. Артисты не разговаривали на протяжении двух лет.
Ссора произошла из-за караоке-бара, который Успенская открыла рядом с подобным заведением поп-короля отечественной эстрады. Тот посчитал, что она создаёт конкуренцию.
Я не так давно с Филиппом помирилась. Он позвонил и сказал: «Хватит, я тебя люблю!». А я вообще-то с ним никогда и не ругалась, —
сказалапевица в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
По её словам, Киркоров сам перестал с ней здороваться. При этом она отметила, что это его право.
Ранее NEWS.ru писал, что Успенскую сравнили с Веркой Сердючкой из-за наряда с тюрбаном на голове. В переливающемся платье артистка снималась в новой программе.
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