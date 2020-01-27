https://static.news.ru/photo/0bab5ac6-40d3-11ea-899c-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Любовь Успенская рассказала о примирении с Филиппом Киркоровым. Артисты не разговаривали на протяжении двух лет.

Ссора произошла из-за караоке-бара, который Успенская открыла рядом с подобным заведением поп-короля отечественной эстрады. Тот посчитал, что она создаёт конкуренцию.

Я не так давно с Филиппом помирилась. Он позвонил и сказал: «Хватит, я тебя люблю!». А я вообще-то с ним никогда и не ругалась, — сказала певица в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

По её словам, Киркоров сам перестал с ней здороваться. При этом она отметила, что это его право.

Ранее NEWS.ru писал, что Успенскую сравнили с Веркой Сердючкой из-за наряда с тюрбаном на голове. В переливающемся платье артистка снималась в новой программе.