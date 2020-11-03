Киркоров показал роскошное застолье с Михайловым в Дубае

https://static.news.ru/photo/3eaf6b3e-1d95-11eb-93bb-fa163e074e61_660.jpg Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Инна Михайлова и Ева Канчельскис Фото: fkirkorov/instagram.com

Филипп Киркоров опубликовал в Сети снимки с роскошного застолья, устроенного им и Стасом Михайловым в Дубае. Певец вместе с детьми прилетел на отдых в Эмираты, где встретился со своим другом.

На кадрах звёзды сидят со своими детьми за столом, уставленном различными яствами. Лица отдыхающих просто сияют от счастья. Однако дети остались больше под впечатлением от моря, а не от совместного ужина, как выяснилось из фото, опубликованных в Instagram Мартина и Аллы-Виктории Киркоровых.

Сын короля отечественной эстрады запечатлелся во время прыжка в море.

Каникулы, наконец-то вы здесь! — подписал фото первоклассник.

Алла-Виктория снялась с мороженым. Видно, что девочка только вышла из моря — её волосы ещё не обсохли, а на плечах накинуто полотенце.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певец Филипп Киркоров признался, что смог полюбить детей только сейчас. Раньше плотный гастрольный график не позволял ему сблизиться с дочкой и сыном, для которых он был своеобразным «воскресным папой».