Киркоров показал, как его дети «считают денежки», совершая первые покупки

https://static.news.ru/photo/687edd14-501c-11eb-98f2-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: instagram.com/fkirkorov

Поп-король российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров вместе с дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином проводят новогодние праздники в Майами. В сторис Instagram певец показал подписчикам, как его дети впервые в жизни сами покупают игрушки.

Мартин выбрал несколько конструкторов и заплатил за них 32 доллара 8 центов из собственных денег. Алла-Виктория направилась в отдел для девочек, но сначала подсчитала, хватит ли ей сбережений на понравившиеся игрушки.

Делаем выводы и считаем денежки, — прокомментировал поведение детей в магазине их звёздный папа.

Во время похода по магазинам с наследниками Киркоров спросил у подписчиков, обучают ли они своих детей финансовой грамотности. Завершило шопинг семейство в отделе с яркими масками для защиты от коронавируса.

Накануне Киркоров поделился в Instagram видео, на котором показывает свой двухэтажный особняк в Майами с бассейном, роскошным садом, личным кинотеатром и автопарком.

Новый год певец встречал в России, в не менее шикарных апартаментах. Он всю ночь показывал подписчикам происходящее на празднике. В гости к Киркорову тогда пришли Тимати с мамой Симоной Юнусовой, бывшей женой Алёной Шишковой и их дочерью Алисой, певец Григорий Лепс, Егор Крид и Джиган с супругой Оксаной Самойловой, сообщал NEWS.ru.