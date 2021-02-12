Киркоров показал изменившийся образ на шоу «Танцы со звёздами»

https://static.news.ru/photo/b08b31ba-6f30-11eb-bbc9-96000091f725_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Филипп Киркоров сменил имидж перед Днём влюблённых. Обновлённый образ певец показал на шоу «Танцы со звёздами» на телеканале «Россия 1».

Певца специально пригласил на шоу один из участников — Давид Манукян. Артист исполнил песню, под которую показали свой номер экс-жених Бузовой и его партнёрша Дарья Палей. Голову Киркорова украшала белая широкополая шляпа, артист до последнего сохранял интригу, что же нового появилось в его внешнем виде.

Интригу раскрыла судья шоу Дарья Златопольская, которая собственноручно сняла шляпу с Киркорова. Волосы актёра оказались совершенно седыми, что немало удивило публику.

Филипп Киркоров с Дарьей Палей и Давидом Манукяном instagram.com/fkirkorov

Я подумал — надо взрослеть, — признался певец, оправдывая свою серебристую шевелюру.

Однако, и зрители, и члены жюри пришли к выводу, что новый имидж очень идёт артисту. Златопольская, хваля Киркорова за смелость, даже сравнила его с Шоном Коннери.

Знаешь, есть такая благородная седина. Она не всем идёт, вот как Шон Коннери, который поседел и стал выглядеть ещё лучше. Тебе очень идёт этот образ, — сказала Златопольская.

Киркоров на шоу пришёл не один: в зале находились его греческие коллеги, в частности, автор песни «Шугар», которую представит на «Евровидении» подопечная артиста из Молдавии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Интернете появилось видео с репетиции романтической постановки. Хит Киркорова прозвучит в новой аранжировке.