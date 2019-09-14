Российский певец Филипп Киркоров решил поддержать больную раком Анастасию Заворотнюк. В сторис своего
Настя, держись! — говорится в подписи к фото.
О тяжёлом состоянии артистки стало известно 13 сентября. СМИ сообщали, что звезду доставили в реанимацию одной из московских клиник с отёком мозга. 14 сентября медики диагностировали у неё парез. По некоторым данным, у знаменитости парализована правая часть тела.
Ранее известный продюсер Андрей Разин рассказал, что могло стать причиной болезни Заворотнюк. По его словам, в развитии онкологии у звезды сериала «Моя прекрасная няня» виновата новая методика омоложения, писал News.ru.