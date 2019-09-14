https://static.news.ru/photo/b3478b54-d6f9-11e9-9e33-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российский певец Филипп Киркоров решил поддержать больную раком Анастасию Заворотнюк. В сторис своего Instagram он опубликовал совместный снимок с актрисой и призвал её бороться с недугом.

Настя, держись! — говорится в подписи к фото.

О тяжёлом состоянии артистки стало известно 13 сентября. СМИ сообщали, что звезду доставили в реанимацию одной из московских клиник с отёком мозга. 14 сентября медики диагностировали у неё парез. По некоторым данным, у знаменитости парализована правая часть тела.

Ранее известный продюсер Андрей Разин рассказал, что могло стать причиной болезни Заворотнюк. По его словам, в развитии онкологии у звезды сериала «Моя прекрасная няня» виновата новая методика омоложения, писал News.ru.