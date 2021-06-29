Киркоров отправил украинским поклонникам «частички души и сердца»

Российский певец Филипп Киркоров отреагировал на исключения из чёрного списка Министерства культуры и информационной политики Украины. Видео со словами благодарности за поддержку он опубликовал на своей странице в Instagram. Шоумен отметил, что «отправляет каждому поклоннику с Украины частичку своей души и сердца».

Вы протянули России соломинку дружбы, именно из таких светлых лучей в будущем мы вернёмся к дружбе и уважению, возможно, именно сейчас зарождается надежда на то, что ситуация между нашими странами улучшится, — отметил артист.

Звезду 24 июня внесли, а 27 июня исключили из чёрного списка Минкультуры соседнего государства. При этом Киркоров является народным артистом Украины, а также России и Молдавии. Он говорил, что «делил одну сцену и телеэфиры» с бывшим коллегой, а ныне президентом Украины Владимиром Зеленским и был с ним «не разлей вода».

Почётное звание на Украине Киркорову дал Виктор Ющенко после того, как в 2008 году Киркоров представлял на Евровидении украинскую певицу Ани Лорак, занявшую второе место.

Ранее сообщалось, что власти Украины объявили лидера советской и российской рок-группы «Земляне» Сергея Скачкова угрозой национальной безопасности и запретили ему посещать страну, передаёт Министерство культуры и информационной политики страны. Вокалист оказался в обновлённом чёрном списке артистов, опубликованном 18 июня. Ведомство не уточнило, почему солист оказался в перечне нежелательных персон.