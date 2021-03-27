Киркоров отреагировал на слухи о любовной связи с Бузовой

https://static.news.ru/photo/d7b598be-8fcb-11eb-bcfe-96000091f725_660.jpg Филипп Киркоров и Ольга Бузова Фото: fkirkorov/instagram.com

Поклонники Филиппа Киркорова заподозрили своего кумира в романе с певицей Ольгой Бузовой. Такие слухи появились после того, как артист стал часто появляться на публике вместе с девушкой. В эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ артист расставил все точки над i.

Я всё время кручусь вокруг Бузовой? Бузова меня захомутала? Это возможно? После всего, что я пережил в своей жизни? — удивился Киркоров.

Певец пояснил, что его «захомутал омут популярности» и ему это очень нравится. Кроме того, Киркоров в программе назвал себя хорошим человеком.

Ранее NEWS.ru писал, что Филипп Киркоров намерен завершить 15-летний холостяцкий период в своей жизни и уже готовится к свадьбе с одной из женщин, родивших ему сына Мартина и дочь Аллу-Викторию, утверждает актриса и певица Алёна Кравец. Разговоры о том, что Киркоров может покончить с одинокой жизнью, ходят в светской тусовке уже не первый месяц. Известно, что Мартин и Алла-Виктория родились с разницей всего в семь месяцев. Это означает, что их вынашивали разные суррогатные матери. По утверждению Алёны Кравец, Киркоров намерен уже в ближайшее время показать свою избранницу общественности.

Как сообщалось, дети звезды российской эстрады называют мамой его приятельницу, диджея Екатерину Гусеву. Сама девушка объяснила такой факт просто: детям хочется, чтобы у них была мама. А вот кто ею станет, это уже выбор самого певца.