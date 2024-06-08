Киркоров отказался поддерживать Даву на шоу Киркоров не поддержал Даву во время испытаний на шоу ТНТ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Российский певец Филипп Киркоров отказался поддерживать блогера Даву в финале шоу «Сокровища императора» на телеканале ТНТ. Исполнителю было необходимо было проголосовать за пару участников. Поп-король не выбрал Давида Манукяна.

Я уверен, что у него все получится и без моей поддержки. Мы с Вольфгангом решили поддержать пару, которая удивила всех, и меня в первую очередь, — сказал Киркоров.

В финале оказались Мария Миногарова и Парур Хачатуров, Евгений Ершов и Елена Путылина, а также Давид Манукян и Арман Давтян. Соревнование между финалистами начнется с испытания на ловкость и баланс. Кроме того, в Китай прибудут ранее выбывшие игроки, которые выберут пару и помогут ей в итоговом раунде. Один из них — Филипп Киркоров.

Ранее певица, блогер и телеведущая Ольга Бузова поцеловалась с шоуменом Тимуром Батрутдиновым в выпуске шоу «Лига городов» на ТНТ. Произошло это на глазах у ее бывшего возлюбленного — блогера Давида Манукяна, который с улыбкой отреагировал на случившееся.

Также Ольга Бузова и Давид Манукян показали парные татуировки в рамках нового выпуска шоу «Сокровища императора». Бывшие партнеры набили знак бесконечности на запястьях. У Давы также вытатуировано имя экс-возлюбленной «Оля». Бузова при виде этого не сдержала эмоций. Певица попросила закрыть эту тему в эфире, признавшись, что ей тяжело видеть Манукяна на шоу.