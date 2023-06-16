Киркоров открестился от секс-вечеринок в новой квартире Киркоров опроверг слухи о вечеринках для взрослых в своей новой квартире в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров опроверг сообщения о секс-вечеринках в своей новой квартире в Москве, пишет StarHit. Он отметил, что за 30 лет творческой деятельности о нем писали многое, но он посоветовал не верить сплетням. Поп-король добавил, что сейчас делает в квартире ремонт и занимается семьей.

Не до вечеринок, занимаюсь семьей, детьми. Для вечеринок есть прекрасные клубы в Москве. А дом есть дом, это — уют, крепость! Не верьте слухам, сплетням! Порой становится страшно, когда читаю бред о себе. Люди верят, а у меня возникают проблемы в жизни, — признался Киркоров.

Несколько лет назад певец приобрел двухэтажную квартиру в Филипповском переулке в Москве. СМИ писали, что апартаменты площадью более 500 квадратных метров могли обойтись Киркорову в миллиард рублей. По слухам, на этом же этаже расположена квартира его бывшей супруги Аллы Пугачевой.

По словам Киркорова, сейчас в его квартире вовсю идет ремонт.

Там есть терраса. Хочу построить зимний сад, сочинять там музыку, — поделился он.

Ранее Киркоров появился на Петербургском международном экономическом форуме в белой широкополой шляпе и черном костюме с большими бумажными самолетами. Певец рассказал, что на современной сцене ему импонирует творчество молодых исполнительниц, среди которых выделил Анну Асти, Клаву Коку, Мари Краймбрери и Люсю Чеботину.