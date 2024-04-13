Киркоров отказался от Пугачевой? Почему даже он начал критиковать певицу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист РФ Филипп Киркоров шуточно высказался об уехавшей из России Примадонне, что СМИ восприняли как критику. Что поп-король сказал об Алле Пугачевой, почему их отношения изменились?

Почему Киркоров отказался от Пугачевой

В последнем выпуске юмористического шоу «Звезды» на НТВ, в котором знаменитости соревнуются за звание самого смешного артиста, Киркоров развеселил судей, назвав свою бывшую жену «бабушкой». Позднее Киркоров попытался исправить ситуацию, назвав Пугачеву подругой.

«У меня бабушка, знаешь, как говорила? „Не ойкай — не рожаешь“. А еще одна бабушка... Не бабушка, а подруга», — поправил сам себя поп-король, при этом он не назвал фамилию народной артистки СССР.

Шутка певца вызвала смех и аплодисменты не только у звездных экспертов, но и у зрителей.

Журнал «7 дней» предполагает, что поп-король «устал молча сносить издевательства» и публично отказался от дружбы с певицей.

«Примадонна, которая раньше отмалчивалась, публично обозначила негативное отношение к России, что, похоже, стало последней каплей для Киркорова. Вот поп-король и оставил в прошлом дружбу с Пугачевой и позволил себе публично над ней посмеяться», — пишет «7 дней».

Что Киркоров говорил о Пугачевой

После отъезда Примадонны из России на фоне спецоперации артист положительно отзывался о бывшей супруге и заступался за нее. Например, в сентябре 2022 года исполнитель призвал прекратить осуждать Пугачеву, поскольку, по его словам, она много сделала для России.

«Кто вы все такие, чтобы обсуждать, осуждать, комментировать Аллу Борисовну? Она столько сделала для этой страны, что грех сейчас что-либо приписывать ей негативное!» — заявил Киркоров.

В начале января 2024 года поп-король выступил на сцене ресторана в Дубае. На тот момент он уже посетил скандальную «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в «Мутаборе», после которой артиста стали массово «отменять». В ходе концерта Киркоров вновь комплиментарно отозвался о Пугачевой, процитировав ее со сцены.

«Запретят петь — буду рисовать, отберут краски — буду писать стихи. Это не я придумал. Это ее (Пугачевой. — NEWS.ru) фразы. Великая мудрая женщина права. Пока у меня есть вы, пока у меня есть возможность что-то для вас делать, я буду это делать», — сказал тогда певец.

Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва» Алла Пугачева

Пугачева за последние годы не делала публичных заявлений о Киркорове. В январе 2021 года певица отписалась от бывшего супруга в соцсетях, в связи с чем поклонники предположили, что между артистами может быть конфликт.

Биограф Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Федор Раззаков в январе 2022 года заявил, что Киркоров никогда не нравился Пугачевой. По его словам, Примадонна вышла замуж за поп-короля не в «здравом уме».

«Всю жизнь не любила такой тип людей, такой тип поступков, мне вообще все в нем не нравилось и сейчас не нравится. Не знаю, что с моими мозгами было», — передавал слова Пугачевой Раззаков

Как Киркоров относится к Галкину

В 2022 году поп-король опубликовал в социальных сетях пост в защиту Примадонны и ее супруга. По словам артиста, Галкин воспринял его поступок как должное, а затем и вовсе принялся высмеивать экс-коллегу на своих зарубежных концертах. Например, однажды шоумен сыронизировал, что появление исполнителя хита «Зайка моя» в прозрачных колготках остановит СВО.

«Не представляете, какой период я пережил. Я получил по шапке по полной, потому что заступился за иноагента. Не ожидал, что после этого всего Максим будет ездить и вот так оскорблять меня», — сказал Киркоров.

В конце января 2024 года Галкин высмеял Киркорова, извинившегося за участие в «голой» вечеринке. Во время концерта в Вене комик перепел хит артиста «А я и не знал» на шуточный манер, подчеркнув, что «голый король потерял контроль и забежал не в ту дверь». Также юморист предположил, что Киркоров шел за колой.

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