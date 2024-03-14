Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что не выйдет на сцену известного кабаре в этом году. При этом в разговоре с порталом «Утро.ру» он отметил, что активно работает над новыми проектами.
Речь идет о пространстве Cravе, в новой постановке которого Киркоров должен был сыграть главную роль. Планы поменялись после участия артиста в нашумевшей «голой» вечеринке. При этом Киркоров готов вернуться к этой идее позже.
Сейчас кабаре будет неуместно — не те времена. Cravе никуда от нас не уйдет. Сделаем его на мое 60-летие — будет провокация, — рассказал артист.
Киркоров также добавил, что вскоре порадует поклонников новым клипом. По его словам, он будет очень красивым и сможет посоревноваться с полнометражным фильмом. Ролик будет готов к Дню рождения артиста.
Ранее бывший муж Аллы Пугачевой Евгений Болдин заявил, что главным последствием «голой» вечеринки является то, что знаменитостей удалось приструнить. Киркоров же, по мнению спикера, поехал в Донецк только после скандального мероприятия, хотя мог сделать это и раньше, однако «никто не подсказал, а сам он не догадался».