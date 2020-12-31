Киркоров опубликовал редкие совместные фото с Яной Рудковской

https://static.news.ru/photo/4af789b2-4d10-11eb-a927-fa163e074e61_660.jpg Фото: fkirkorov/instagram.com

Российский певец Филипп Киркоров и продюсер Яна Рудковская дружат много лет. Исполнитель одним из первых поздравил светскую львицу с днём рождения. 2 января ей исполнилось 46 лет. Артист опубликовал в социальных сетях длинное поздравление и сопроводил его подборкой редких фотографий.

Музыкант попросил именинницу оставаться такой же «невероятно сильной и ранимой, изысканной и вечно молодой».

Ты потрясающий человек, настоящая боевая подруга. Твоё упорство и потрясающее чувство прекрасного позволяет тебе уже много лет быть на самой вершине! Всё, к чему ты прикасаешься, обречено на успех! — написал поп-король на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

Кроме того, Киркоров назвал Рудковскую удивительной мамой. Яна тут же ответила своему другу.

Мой друг, спасибо! Люблю, ценю и рядом всегда, — написала продюсер.

Накануне российский фигурист Евгений Плющенко опубликовал в социальной сети фото трёхмесячного сына Арсения. Малыша в прошлом году ему подарила супруга — продюсер Яна Рудковская. Родители одели малыша в новогодний наряд, надев крохе колпак Санта-Клауса. Однако головной убор оказался слишком большим и «сполз» мальчику на глаза. Ему пришлось позировать на руках у папы и на фоне украшенной ёлки.

Для фигуриста Арсений стал третьим ребёнком. Помимо семилетнего Саши от Яны Рудковской у него растёт 14-летний Егор от первого брака с Марией Ермак. Накануне продюсер поспешила рассказать о высоких гостях, которые побывали на премьере балета её мужа Евгения Плющенко. Олимпийский чемпион представил шоу «Лебединое озеро». При разрешённых 25% все места в зале были заполнены. Посмотреть новинку пришли Сергей Полунин, Филипп Киркоров, которых Рудковская тут же сняла на камеру.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Плющенко, сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, более известный как Гном Гномыч, провёл тренировку под композицию певца Филиппа Киркорова «Снег». Соответствующее видео появилось в социальных сетях.