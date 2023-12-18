Киркоров обзавелся двойником из США В TikTok нашли американского музыканта, похожего на Киркорова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Пользователи TikTok нашли в США молодого музыканта, похожего на короля российской поп-сцены Филиппа Киркорова. 25-летний артист СJ Hedgepeth выкладывает в своем аккаунте как собственные работы, так и каверы на Nirvana, Post Malone и других исполнителей.

Видео СJ Hedgepeth вышло в топы в октябре после того, как его заметили русскоязычные пользователи TikTok. Кудрявый молодой человек напомнил россиянам народного артиста РФ Филиппа Киркорова. Теперь музыкант стал героем мемов, а жанр, в котором он играет, получил ироничное название «Кир-core» в русскоязычном сегменте платформы.

На деле же СJ Hedgepeth пишет музыку в жанре фолк. Недавно артист выпустил альбом It’s Alright и теперь публикует видео с лайв-версиями треков оттуда. Ролики с его участием активно вирусятся среди русскоязычных пользователей и набирают до 200 тысяч просмотров.

Ранее сообщалось, что эстрадный певец Филипп Киркоров пришел на открытие Академии фигурного катания Angels of Plushenko без повязки на лице. У исполнителя изменились черты лица, при этом сам музыкант ранее утверждал, что повязку надел из-за стоматологических проблем.

Напомним: 15 декабря артист появился с перевязанной челюстью на показе гастрономического мюзикла. Киркоров на красной дорожке постоянно поправлял черную повязку, которая прикрывала его щеки и подбородок.