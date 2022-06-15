Киркоров объяснил, зачем решил построить ТРК за 1,5 млрд рублей Киркоров вызвался построить ТРК, чтобы стать примером для других предпринимателей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров на ПМЭФ заявил, что решил построить торгово-развлекательный комплекс «Звезда» в Ленинградской области за 1,5 млрд рублей, чтобы стать примером для других предпринимателей. Он подчеркнул, что на реализацию своей идеи он не просил средств у губернатора, пишут «Невские Новости».

Я хочу этим самым стать примером для многих, мы должны сделать все, чтобы развить экономику России, при этом не прося ничего у государства. И наш проект тому пример — мы ничего не попросили у губернатора, чем удивили. Попросили только светофор. Все остальное инвестируем сами, — заявил Киркоров.

Певец заявил, что обожает Санкт-Петербург и что все самое новое и самое дорогое он всегда презентовал именно в Северной столице. Киркоров считает, что новый торгово-развлекательный комплекс принесет пользу всем.

Ранее власти Ленинградской области подписали на ПМЭФ-2022 инвестиционное соглашение с компанией «Строительные решения» для создания крупного торгово-развлекательного комплекса в Новосаратовске Всеволожского района. Учредителями компании стали звезда российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров и бизнесмен Михаил Баракин. Объем инвестиций составит 1,5 млрд рублей.