Киркоров объяснил увольнение домработницы «Тёти Люси» её возрастом

https://static.news.ru/photo/ef70d9e0-426a-11eb-8c0b-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский певец Филипп Киркоров объяснил недавнее увольнение домработницы Людмилы Дородновой после 30 лет её работы. По его словам, расстаться с 80-летней «Тётей Люсей» пришлось из-за её возраста.

Я её не увольнял. Просто она уже в таком возрасте, что просто не имею права заставлять её летать по всему дому, где двое молодых-то не справляются, — пояснил певец изданию «Дни.ру».

Киркоров добавил, что в качестве выходного пособия Дороднова получила «очень приличную сумму денег», которой ей должно хватить на хорошую жизнь в ближайшие десять лет.

Исполнитель также уточнил, что новую прислугу пока нанимать не намерен, поскольку избирателен и почти никого не пускает «в свой мир».

Когда вокруг все предают и продают, попасть ко мне в команду или в число друзей почти нереально, — подчеркнул Киркоров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Людмила Дороднова поделилась воспоминаниями о проведённых в доме короля поп-музыки годах. «Тётя Люся» вспомнила, что Киркоров ценил её именно за то, что она не «лебезила» перед ним, а говорила всё прямо в глаза. Дороднова призналась, что в последнее время у неё начало скакать давление и краснеть лицо, и, может быть, поэтому Киркоров отправил 80-летнюю помощницу домой, в её квартиру в районе Марьино.