Киркоров объяснил, почему его дочь ушла из академии Плющенко

https://static.news.ru/photo/e7a35eae-d8bb-11ea-9252-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров признался, что забрал дочку из школы фигурного катания Евгения Плющенко, потому что это травмоопасный вид спорта.

Многие поклонники думали, что Алла-Виктория ходила на фигурное катание, потому что влюбилась в сына тренера. По словам звезды, это не так. Девочка дружит с Александром Плющенко, но «влюблена» в его отца.

Алла-Виктория была влюблена в фигурное катание, — откровенничает Филипп. — Точнее, в принца. Не в маленького Гном Гномыча, о котором многие говорили. А в старшего Плющенко. Именно поэтому она захотела заняться фигурным катанием. Но я всё-таки считаю, что этот вид спорта — травмоопасный, — признался звёздный родитель.

Киркоров добавил, что у дочки уже прошла любовь к Евгению Плющенко. Сейчас Алла-Виктория увлекается декором. Отец считает, что она сможет добиться успеха в этой области.

Кроме того, Мартин и Алла-Виктория занимаются конным спортом. Скакуна подарила подруга Киркорова, которая живёт в Воронеже, пишет «Собеседник.ru».

Киркоров не скрывает, что воспользовался услугами суррогатной матери. Детей он воспитывает один.

Как ранее писал NEWS.ru, Киркоров с жаром заступился за своих детей — Мартина и Аллу-Викторию, которых ведущая телешоу «Модный приговор» на Первом канале Эвелина Хромченко заподозрила в вещизме. Она предположила, что увлечение самого певца детскими костюмчиками и платьями может плохо отразиться детях. Киркоров на это ответил, что как любящий отец обожает одевать своих детей, сам выбирает им вещи. Покупает он модели итальянских дизайнеров, которые шьют для детей «взрослую» одежду, но в миниатюре. И тут в ходе программы Хромченко поинтересовалась, совмещается ли с воспитанием такое увлечение звёздного отца, ведь детей стоит оградить от вещизма.