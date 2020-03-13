Шансы группы Little Big на предстоящем международном музыкальном конкурсе «Евровидение» высокие, считает певец Филипп Киркоров. Однако песню UNO, с которой коллектив будет выступать, он не слышал.
По его словам, он не следит за их творчеством, потому что слишком занят своей работой. Всё его время занято собственными съёмками.
А я-то здесь при чём? Мне вот делать нечего, как день и ночь слушать какие-то там новые песни, —
заявилКиркоров «Ридусу».
За оценками нового клипа он рекомендовал обращаться тем, кто бездельничает дома и смотрит телевизор.
Ранее NEWS.ru писал, что Little Big представила песню UNO, которую собирается исполнить на Евровидении. Клип на композицию
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