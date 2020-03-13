https://static.news.ru/photo/8c33868c-6518-11ea-b200-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: fkirkorov/instagram.com

Шансы группы Little Big на предстоящем международном музыкальном конкурсе «Евровидение» высокие, считает певец Филипп Киркоров. Однако песню UNO, с которой коллектив будет выступать, он не слышал.

По его словам, он не следит за их творчеством, потому что слишком занят своей работой. Всё его время занято собственными съёмками.

А я-то здесь при чём? Мне вот делать нечего, как день и ночь слушать какие-то там новые песни, — заявил Киркоров «Ридусу».

За оценками нового клипа он рекомендовал обращаться тем, кто бездельничает дома и смотрит телевизор.