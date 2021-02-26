Киркоров назвал самый романтичный поступок в жизни

https://static.news.ru/photo/92276694-7836-11eb-9340-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самым романтичным поступком в жизни Филиппа Киркорова оказалась свадьба. Такой ответ поп-король дал журналистам на премьере «Рашн юг».

Как отмечает портал Teleprogramma.pro, на показ певец пришёл в сопровождении девушки — её имя Карина Захарова.

Официально Киркоров был в браке один раз — с Аллой Пугачёвой. Они поженились в 1994 году, развелись в 2005-м. Для певицы это был четвёртый зарегистрированный брак.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал представителей отечественного шоу-бизнеса за хвастовство гонорарами и достатком перед публикой. В частности, он обрушился на Филиппа Киркорова за «огромные гардеробы».

Критик порекомендовал представителям шоу-бизнеса быть скромнее, а лишние деньги направлять на помощь страждущим — бедным людям или сиротам. Он также отметил, что большие деньги даются всегда легко и тратятся так же. В то время как «обычные» деньги зарабатываются с огромным трудом, писал NEWS.ru.