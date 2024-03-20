Киркоров назвал причину, по которой скрывал тату на всю спину Киркоров: хочется оставить татуировки для себя

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров, недавно продемонстрировавший общественности татуировку на всю спину, признался в беседе с Пятым каналом, что ранее скрывал рисунок, так как хотел оставить его «для себя». При этом артист добавил, что не планирует останавливаться.

Я ничего не скрываю. Просто есть какие-то вещи, которые иногда хочется оставить для себя в конце концов, — заявил исполнитель.

В изображении на спине Киркорова зашифрованы имена его детей — Мартина Кристина и Аллы-Виктории. В верхней части картины изображена фигура самого певца с крыльями, сложенными в форме сердца. Кроме того, знаменитость имеет на кистях рук вытатуированное изображение дракона и надпись King.

Некоторое время назад Киркоров признался, что обратился в тату-салон во время поездки в Китай, где он участвовал в съемках реалити-шоу. По его словам, на решение повлияло пребывание в экзотической стране, а также серия ранее сделанных пластических операций, после которых артист поменял взгляды на свое тело. Певец добавил, что сам не понял, почему на 57-м году жизни решил принять тату-культуру. Результат ему понравился, и Киркоров заявил, что не собирается останавливаться на пути преображения.

Ранее Киркоров, находясь на красной дорожке премии «Виктория», отказался показать журналистам татуировки на своем теле. Певец заявил, что пришел на мероприятие «с другой миссией».