Киркоров назвал кандидата на «Евровидение-2021» от России

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На международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» Россию должна представлять группа Little Big. Такое мнение высказал звезда отечественной эстрады Филипп Киркоров.

В интервью РИА Новости Киркоров рассказал , что, по условиям конкурса, страны имеют право сами решать, оставить ли предыдущего участника или выбрать нового.

Я бы, конечно, очень хотел, чтобы поехала группа Little Big. Я и мои дети — невероятные фанаты этой группы, мы с ними дружим. Было бы очень хорошо, чтобы наши команды там встретились, и мы бы болели друг за друга, — поделился своими желаниями певец.

Киркоров не сомневается, что Little Big сумеют придумать для нового конкурса не менее интересную песню, чем та, что была у них годом ранее, когда они имели все шансы на победу.

Сам певец в этом году выступит на «Евровидении» в качестве продюсера участницы из Молдавии Натальи Гордиенко. Об этом писал NEWS.ru.

Российская группа Little Big должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2020», однако из-за пандемии коронавируса мероприятие было отменено.

При этом клип группы на конкурсную песню Uno стал самым просматриваемым на официальном YouTube-канале «Евровидения», набрав свыше 134 миллионов просмотров.