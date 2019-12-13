https://static.news.ru/photo/daca8c8e-1dcc-11ea-be91-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Музыкант Филипп Киркоров сделал своеобразный каминг-аут, появившись на светском мероприятии в новой куртке.

Певец надел куртку с надписью QUEERS STILL HERE. Эту фразу используют ЛГБТ-сообщества для того, чтобы напомнить обществу, что они существуют и у них есть права. Обновку поп-король опубликовал в сторис в Instagram, чем вызвал шквал эмоций у поклонников и недоброжелателей.

Как ранее писал NEWS.ru, Киркоров, с весны 2019 года ведущий активную борьбу с лишним весом, поддерживает физическую форму под руководством личного тренера с помощью французских гантелей стоимостью 155 тысяч рублей. Он рассказал, что занимается физическими упражнениями только ради здоровья, поэтому ждать от него каких-то выдающихся спортивных результатов не следует.