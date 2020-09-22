Киркоров на отдыхе в Греции оседлал гидроцикл

Российский певец Филипп Киркоров, находясь на отдыхе в Греции, опубликовал в своём Instagram видеозапись, на которой запечатлено, как артист рассекает волны за рулём гидроцикла.
Рассекать волны — так принято начинать утро с близкими друзьями и любимыми людьми. А какие у вас утренние ритуалы? — написал Киркоров в своей социальной сети.
Поклонники по достоинству оценили мастерство артиста и греческие пейзажи.
Ранее NEWS.ru писал, что Киркоров сравнил отношения Ольги Бузовой с рэпером Давидом Манукяном со своими с Аллой Пугачёвой. Телеведущая и её избранник по-настоящему любят друг друга, считает певец.
Своё мнение король отечественной эстрады высказал в передаче «Вечерний Ургант».
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