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Киркоров на отдыхе в Греции оседлал гидроцикл

14:47, 22 сентября 2020 23
Фото: fkirkorov/instagram.com

Российский певец Филипп Киркоров, находясь на отдыхе в Греции, опубликовал в своём Instagram видеозапись, на которой запечатлено, как артист рассекает волны за рулём гидроцикла.

Рассекать волны так принято начинать утро с близкими друзьями и любимыми людьми. А какие у вас утренние ритуалы? — написал Киркоров в своей социальной сети.

Поклонники по достоинству оценили мастерство артиста и греческие пейзажи.

Ранее NEWS.ru писал, что Киркоров сравнил отношения Ольги Бузовой с рэпером Давидом Манукяном со своими с Аллой Пугачёвой. Телеведущая и её избранник по-настоящему любят друг друга, считает певец.

Своё мнение король отечественной эстрады высказал в передаче «Вечерний Ургант».

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