Киркоров на отдыхе в Греции оседлал гидроцикл

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Мать американского актёра Сильвестра Сталлоне Жаклин умерла 22 сентября в возрасте 98 лет. Об обстоятельствах её смерти не сообщается.

Как отмечает американское издание TMZ, Жаклин Сталлоне была ведущей ежедневных телешоу, где демонстрировала, как правильно упражняться с гантелями, она открыла тренажёрный зал специально для женщин и боролась за права прекрасного...