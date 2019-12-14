https://static.news.ru/photo/0bae1924-1f0d-11ea-a855-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Климова Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Российская актриса Екатерина Климова на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала совместное фото с певцом Филиппом Киркоровым в восточном стиле. На снимке запечатлён съёмочный процесс создания новогодней сказки.

Климова назвала встречу «шикарной». Киркоров, в свою очередь, в комментариях к посту также не удержался от комплиментов в адрес актрисы. Поп-король подчеркнул как выдающиеся внешние качества Климовой, так и её творческий потенциал.

А годы не властны над тобой, моя самая любимая партнёрша в кино! «Любовь в Большом Восточном городе в новогоднюю ночь» десять лет спустя, — написал певец.

Ранее NEWS.ru писал, что Филипп Киркоров сделал своеобразный каминг-аут, появившись на светском мероприятии в новой куртке.

Певец надел куртку с надписью QUEERS STILL HERE. Эту фразу используют представители ЛГБТ-сообщества для того, чтобы напомнить обществу, что они существуют и у них есть права. Обновку поп-король опубликовал в сторис в Instagram, чем вызвал шквал эмоций у поклонников и недоброжелателей.