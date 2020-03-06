https://static.news.ru/photo/f3d760ba-5f5f-11ea-84fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Официальная страница Филиппа Киркорова в Instagram

Известный артист Филипп Киркоров купил балахон, который украшен «фресками» и драгоценными камнями, за $280 тысяч (19 млн рублей). Об этом сообщает портал Teleprogramma.pro.

Отмечается, что также артист потратился на плащ, вышитый фрагментами библейских сюжетов за семь млн рублей.

Филипп Киркоров не стал отрицать, что страдает шопоголизмом, который его расслабляет от напряжения из-за плотного рабочего графика.

Я — шопоголик, и началось это очень давно. Я убеждаю себя, что это моя профессия, что я публичная личность и не могу появиться в одном и том же костюме два раза. Но на самом деле в моей гардеробной столько вещей, что и трёх жизней будет мало, чтобы надеть все это, даже если переодеваться по пять раз в день, — привела слова Филиппа Киркорова газета «КП-Урал».

Кроме того, артист потратил 40 млн рублей на наряды для клипа «Романы». Издание уточняет, что Филипп Киркоров скупил всю эксклюзивную коллекцию Dolce & Gabbana для этого клипа.

Ранее NEWS.ru писал о том, что православный активист из Екатеринбурга Сергей Алиев вызвал музыкантов Филиппа Киркорова и Сергея Шнурова «на мужской разговор». Сергей Алиев решился на такие меры из-за клипов, которые, как он считает, оскорбляют чувства верующих и дискредитируют христианские ценности.