Киркоров из-за пандемии ещё на год перенёс концерты в Кремлёвском дворце

https://static.news.ru/photo/da476a3a-7748-11eb-9c34-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров ещё на один год перенёс все свои шоу. Он отказался от концертов из-за санитарных ограничений, введённых на концертных площадках.

Пока что речь идёт только о весенних концертах, запланированных в Кремлёвском дворце, сообщает InterMedia.

Изначально выступления должны были состояться ещё в конце апреля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на начало марта 2021-го. Поскольку санитарные ограничения в Москве до сих пор полностью не отменены, организация концертов оказалась под угрозой. Поэтому Киркоров и решил ещё на год отказаться от выступлений.

Теперь, как заявлено, они состоятся в последних числах апреля 2022 года. Киркоров намерен представить программу «Я+R #Цвет настроения».

Ранее, как писал NEWS.ru, Киркоров обратился в Вильнюсский окружной административный суд и обжаловал решение литовских властей, которые запретили ему пересекать границу страны в течение пяти лет.