Киркоров дал слово больше не носить опасные куртки Киркоров пообещал Рудковской больше не носить куртки с фейерверками на сцене

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров пообещал больше не использовать куртку с пиротехническими эффектами на сцене. Информацию об этом опубликовала продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале после инцидента в концертном зале Петербурга, где на артисте загорелась одежда от искр пиротехники. Киркоров никого не винит в случившемся.

Фил жив-здоров, больше куртку с пиротехникой обещал не использовать, от греха подальше, — написала она.

Напомним, инцидент произошел 25 апреля в БКЗ «Октябрьский». Несмотря на ожог, Киркоров не прервал шоу и довел выступление до конца.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал народного артиста продать новые часы Rolex из лимитированной коллекции к 80-летию Победы и отдать деньги сиротам, а не на нужды СВО. По его мнению, военнослужащие не уважают исполнителя, а маленькие дети еще ничего не понимают.

До этого глава он заявил, что Киркорову нужно запретить посещать зону проведения специальной военной операции. По его словам, исполнитель приехал к бойцам только один раз и привез «паленые сигареты».