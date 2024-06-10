Киркоров, Бузова, Кологривый: последние новости российского шоубиза 10 июня

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Актер Никита Кологривый может сыграть Владимира Жириновского в сериале, а телеведущая Ольга Бузова снимает проект о высшем образовании и университетах. Какие еще последние новости российского шоу-бизнеса известны сегодня, чей день рождения посетил народный артист РФ Филипп Киркоров?

Какие последние новости известны о Киркорове

Филипп Киркоров вчера, 9 июня, посетил день рождения дочери певицы Ани Лорак Софии. Девочке исполнилось 13 лет.

Поп-король является крестным Софии.

«Воскресный вечер потрясающий! Сегодня у моей любимой Сонечки день рождения! 13 лет!» — сказал Киркоров на опубликованных в соцсетях кадрах.

Музыкант также отметил, что София уже стала почти одного роста с мамой. Лорак и ее наследница в ответ назвали Киркорова «лучшим крестным в мире».

«Лучший крестный в мире! Лучший, лучший!» — сказали они.

Детей Киркорова, Аллы-Виктории и Мартина, на празднике не было. Ранее стало известно, что исполнитель отправил их на учебу за границу. Об этом рассказал его отец, народный артист России Бедрос Киркоров.

«Внуки радуют, но мне грустно, потому что раньше они были здесь, а сейчас учатся далеко», — сообщил он.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Ольга Бузова

Какие последние новости известны о Бузовой

В пресс-службе Амурского государственного университета сообщили, что 10 июня Ольга Бузова посетит учреждение для съемок программы «Ольга Вузова». Артистка побывает в лабораториях госуниверситета, увидит экспонаты музея космонавтики, познакомится со студентами и преподавателями учебного заведения, а также узнает, чем занимается студенческое конструкторское бюро ракетостроения.

Все это нужно для съемок проекта о высших образовательных учреждениях России. Новое шоу с Бузовой расскажет о преимуществах технического образования в стране и возможностях, которые открываются перед выпускниками технического профиля.

Сейчас певица, помимо этой программы, ведет еще несколько, в числе которых шоу «Это нормально?» на ТНТ. Ее партнером по проекту стал журналист Дмитрий Дибров. В интервью Надежде Стрелец он признался, что после совместной работы с Бузовой над ним стали смеяться.

«Надо мной смеются мои друзья-интеллектуалы. Каковы главные аргументы против: „Она дура“. 25 миллионов ее поклонников в социальной сети говорят мне вот о чем: дура дурой, а вас-то она перехитрила. Кто же из нас дурак? Она или вы?» — прокомментировал телеведущий.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какие последние новости известны о Кологривом

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на полях ПМЭФ сообщил РИА Новости, что Никита Кологривый может сыграть молодого основателя партии Владимира Жириновского в сериале.

Он также пояснил, что на роль политика в более зрелом возрасте рассматриваются другие кандидаты, а кандидатура режиссера, по словам Слуцкого, станет известна «уже очень скоро».

«Молодого Жириновского, возможно, сможет сыграть Никита Кологривый, Жириновского в более зрелом возрасте — есть другие кандидаты», — рассказал он.

Сам Кологривый ранее говорил, что действительно надеется сыграть молодого политика, однако «пока ничего толком не готово».

«Пока ничего толком не готово. Но намерение у нас есть», — объяснял звезда «Слова пацана» в интервью Лауре Джугелии.

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