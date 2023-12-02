Киркоров рассказал, какой подарок сделал себе на Новый год Киркоров назвал здоровье самым большим новогодним подарком для себя

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров во время общения с журналистами на ежегодном фестивале «Песня года» признался, что лучшим новогодним подарком для него является здоровье. Певец отметил, что это самое ценное, что он сам себе может преподнести, передает корреспондент NEWS.ru.

Лучший подарочек — это ты, как говорится, да. Поэтому сам себе преподнес подарок тем, что здоров, хорошо выгляжу, стараюсь соответствовать своему статусу и рейтингам. И это, наверно, самый большой подарок, который я мог бы себе сделать на Новый год, — поделился Киркоров.

Также исполнитель хита «Цвет настроения синий» сообщил, что полностью преодолел звездную болезнь и в настоящее время здоров во всех отношениях. Артист добавил, что в его жизни имело место публичное одиночество, сейчас же все подобные проблемы для него позади. Кроме того, певец уверен, что такие ситуации ему больше не грозят.

Ранее Киркоров поделился своими планами на новогодние праздники. Певец сообщил, что Новый год планирует отмечать дома. По его словам, он уже не первый год не работает именно в этот праздник. По словам артиста, его нужно проводить вместе с семьей, мандаринами, любимыми фильмами и мультфильмами, а «всех денег мира все равно не заработаешь».