«Кинули на деньги»: отец Фриске раскрыл историю лечения Гончаренко от рака Отец Фриске рассказал, что Гончаренко «кинули на деньги» во время лечения рака

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Владимир Фриске

Отец Жанны Фриске рассказал KP.RU, что двоюродную сестру певицы Наталью Гончаренко обманули во время лечения рака. По его словам, врачи «угробили девочку», которая могла справиться с заболеванием. Он уточнил, что в Турции Гончаренко лечили не по той истории болезни, а в Израиле использовали подпольное лекарство.

Сначала Таню обещала вылечить Турция. Но, как оказалось позже, там ее не по той истории болезни лечили <...>. А в Израиле вообще хамы! Брали деньги, покупали какое-то свое лекарство подпольное. Говорили, что оно эффективное, но о нем еще никто не знает. Мы потом у них попросили выписку, они даже не дали ее. Девочку угробили. Она бы еще пожила, если бы нормально лечили. Но нас просто кинули на деньги: Турция — на 78 тысяч долларов, а Израиль — на 38 тысяч долларов, — рассказал Фриске.

Он добавил, что рак груди у Гончаренко обнаружили, когда еще была жива Жанна. Однако, по словам мужчины, врачи недосмотрели и начали принимать меры, когда была четвертая стадия и пошли метастазы. Фриске добавил, что для лечения отцу Гончаренко пришлось распродать все свое имущество.

Младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске сообщила, что двоюродная сестра артистки Татьяна Гончаренко скончалась от рака 23 мая. Летом 2022 года она собирала деньги на лечение родственницы. Она признавалась, что врачи обнаружили у Татьяны метастазы в позвоночнике и печени.