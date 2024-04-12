«Кинули на бабки»: эскортница рассказала о конфликте с Бородиной Героиня программы Бородиной обвинила ее в невыплате гонорара за съемку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ксения Бородина

Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина не выплатила гонорар героине своего нового шоу «Открытый прием» 21-летней эскортнице Анастасии Железновой, о чем та рассказала в Telegram-канале StarHit.ru. Девушка сообщила, что с ней унизительно обращались на съемках, а после не оплатили ей билет на самолет, на который она опоздала.

Меня кинули на бабки, очень многое вырезали. Меня нещадно перебивали, перекрикивали . Мой самолет мне никто не компенсировал, как и гонорара я так и не увидела, — пояснила Железнова.

Ранее Бородина рассказала, что ей было сложно работать с Ксенией Собчак на телепроекте «Дом-2». Телеведущая заявила, что ей иногда запрещали разговаривать в кадре во время съемок с журналисткой. Ведущая добавила, что работать в реалити-шоу стало значительно проще, когда Собчак покинула проект. По словам Бородиной, только после этого ей удалось раскрыться и «задышать».

До этого Бородина назвала балерину Анастасию Волочкову глубоко больным человеком, которому требуется помощь окружения. Так экс-ведущая «Дома-2» отреагировала на скандальное видео, попавшее в Сеть, на котором актер Никита Джигурда снимает брюки с Волочковой. Бородина призвала балерину заняться своим здоровьем и осудила людей, выложивших это видео в интернет. По ее словам, нельзя пользоваться проблемами другого человека ради собственного пиара.