Киностудию Максима Фадеева и Глюкозы признали банкротом

https://static.news.ru/photo/5b1dc368-7b0d-11ea-acd2-fa163e074e61_660.jpg Максим Фадеев Фото: fadeevmaxim/instagram.com

Компанию «Глюкоза продакшен» признали банкротом. Студия принадлежала продюсеру Максиму Фадееву и Наталье Чистяковой-Ионовой, известной как певица Глюкоза.

После провала мультфильма «Савва. Сердце воина» в 2015 году предприятие сменило название на «Студия-А», сохранив при этом прежний сайт, сообщает Mash. Бывший партнёр компании подал иск о взыскании 26 млн рублей долга в отношении Александра Чистякова, мужа Глюкозы, который также имеет отношение к бизнесу.

Заявление о банкротстве «Студии-А» рассматривал арбитражный суд.

Как писал NEWS.ru, Максим Фадеев собирается представить новый проект «Глюкоза» и лишить певицу Наталью Ионову-Чистякову сценического псевдонима. Она продолжит выступать под своим настоящим именем.