Киностудию Максима Фадеева и Глюкозы признали банкротом

Компанию «Глюкоза продакшен» признали банкротом. Студия принадлежала продюсеру Максиму Фадееву и Наталье Чистяковой-Ионовой, известной как певица Глюкоза.
После провала мультфильма «Савва. Сердце воина» в 2015 году предприятие сменило название на «Студия-А», сохранив при этом прежний сайт,
Заявление о банкротстве «Студии-А» рассматривал арбитражный суд.
Как писал NEWS.ru, Максим Фадеев собирается представить новый проект «Глюкоза» и лишить певицу Наталью Ионову-Чистякову сценического псевдонима. Она продолжит выступать под своим настоящим именем.
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