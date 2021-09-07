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Кинорежиссёр Мережко резко высказался о смерти Краснова

13:32, 07 сентября 2021
Кинорежиссёр Мережко резко высказался о смерти Краснова Виктор Мережко Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru
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Кинорежиссёр Виктор Мережко возмутился тому, что после инсульта сценографа Бориса Краснова отправили в хоспис, где он и умер, передаёт «Царьград».

Жалко. Потому что личность была, конечно, выдающаяся. По поискам, по таланту, по неуспокоенности. Душевно и творчески удивительный был человек, конечно,отметил Мережко.

Кинорежиссёр сомневается, что Краснов мог умереть от коронавируса.

Да какой коронавирус? Он инсультник был. Он несколько инсультов перенёс, — сказал Мережко.

По его словам, самым ужасным фактом является то, что Краснова отправили в хоспис, где о нём «все легко и просто забыли, хотя до этого восхваляли, почитали и любили». 

Ранее стало известно, что художник-постановщик шоу Борис Краснов, который работал с Аллой Пугачёвой и Филиппом Киркоровым, скончался в возрасте 60 лет.

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