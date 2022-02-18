Кинокритик оценил влияние «Смерти на Ниле» на репутацию Арни Хаммера

Участие в фильме «Смерть на Ниле» никак не повлияет на репутацию актёра Арми Хаммера, который был замешан в громких скандалах, связанных с насилием и призывами к каннибализму, считает кинокритик Николай Никулин. Он считает, что предложения о съёмках для Хаммера зависят от решений продюсеров, которые будут взвешивать репутационные риски для своего проекта, перед тем как пригласить артиста сниматься в каком-либо фильме пишет «Слово и Дело».

Я думаю, это две разные истории — его репутация (которая, конечно же, подмочена) и выход «Смерти на Ниле», в котором он снялся еще до известного скандала. Разумеется, создатели могли переснять картину без Арми, тем более, что новая экранизация Агаты Кристи добиралась до экрана тернистыми путями. Однако Хаммер остался и сыграл вполне неплохо. Но это отнюдь никак не повлияет на его дальнейшую карьеру — ни в качестве аргумента «за», ни «против». Продюсеры будут иметь дело с конкретными репутационными рисками и сами решать, брать актера в проект или нет, — пояснил Никулин.

Он также добавил, что предсказать дальнейшее развитие судьбы Хаммера достаточно сложно. По мнению Никулина, ситуацию могут либо «замять», либо она приобретёт широкую огласку в обществе и будет напоминать дело продюсера Харви Вайнштейна.

Арми Хаммера обвинила в изнасиловании его бывшая возлюбленная Эффи. Девушка выступила с публичным заявлением, в котором заявила, что пережила сексуальное и физическое насилие со стороны актёра. Полиция Лос-Анджелеса начала расследование в связи с обвинениями, а адвокаты голливудской звезды категорически отрицают обвинения.

Кроме того, в январе этого года вокруг Хаммера разразился другой скандал — в Сеть слили неподтверждённую личную переписку, в которой знаменитость называет себя каннибалом и признаётся собеседнице, что хотел бы «съесть её» и «выпить её кровь».

Ранее Арми Хаммер начал реабилитацию в лечебном учреждении после подозрений в изнасилованиях и каннибализме. 29 мая 2021 года он покинул остров Большой Кайман первый раз с тех пор, как 18 марта на пресс-конференции женщина по имени Эффи обвинила его в сексуальных преступлениях.