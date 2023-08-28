Ким Кардашьян заметили с винтажным бриллиантовым колье за 75 млн рублей

Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ким Кардашьян

Американская телезвезда Ким Кардашьян примерила винтажное бриллиантовое колье люксового бренда Graff стоимостью порядка 75 млн рублей. Модель сделала селфи в зеркале, которое продавец редких украшений Хоригома Тадаши выложил в своем Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена).

Знаменитость запечатлела себя в отражении зеркала во время примерки бриллиантового колье и платины с изумрудами из коллекции британского бренда Graff, которое оценивается в $785 тысяч, пишет Telegram-канал Jewellery Digest. Кардашьян также сфотографировалась в ожерелье с бриллиантами и сапфирами из коллекции итальянской марки Bulgari 2006 года, стоимость этого украшения не уточняется.

Ранее Кардашьян сфотографировалась для рекламы собственного бренда косметики в серьгах, которые оскорбили религиозные чувства индийцев. На одном из снимков образ бизнесвумен дополняли крупные серьги с индийским символом Ом, который считается священным в индуизме и означает сакральный звук, — «слово силы», которое используют в практиках йоги и медитации. В комментариях на странице Ким Кардашьян в соцсети пользователи из Индии выразили возмущение такой культурной апроприацией.