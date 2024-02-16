Ким Кардашьян выдвинула необычное требование к Канье Уэсту Ким Кардашьян потребовала от Канье Уэста не позволять жене откровенные наряды

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Ким Кардашьян

Американский блогер и предприниматель Ким Кардашьян выдвинула требование к своего бывшему супругу рэперу Канье Уэсту. По ее словам, Уэст должен попросить свою жену Бьянку Цензори не одеваться настолько откровенно. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на инсайдера.

Ким искренне удивлена, что Канье позволяет своей жене в голом виде выходить на публику, — приводит издание слова инсайдера.

По данным анонимного источника, Ким Кардашьян настоятельно попросила избранницу Канье Уэста избегать скандальных нарядов, а также одеваться сдержаннее при детях. 43-летняя звезда искренне не понимает, как Бьянка Цензори может так себя вести.

Ранее Ким Кардашьян выпустила лимитированную серию съедобного нижнего белья. Отмечается, что конфетные комплекты приурочены ко Дню святого Валентина. Съедобный розовый комплект нижнего белья состоит из леденцов. Бюстгальтер и трусы продаются отдельно, их стоимость составляет $34 (около 3000 рублей) и $24 (около 2000 рублей).

Перед этим поклонники обвинили в богохульстве и порнографии Канье Уэста после публикации фото с полуобнаженной женой Бьянкой Цензори и призвали его надеть на женщину одежду. На снимке исполнитель стоит в черном комбинезоне, который прикрывает лицо, а его супруга в чулках и на каблуках позирует с оголенными спиной и ягодицами.