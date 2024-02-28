Ким Кардашьян возмутилась из-за наряда супруги Уэста в парижском ресторане Жена Канье Уэста прошлась по Парижу в полупрозрачных колготках без белья

Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ким Кардашьян

Жена американского рэпера Канье Уэста Бьянка Ценсори вышла на улицу Парижа в полупрозрачных колготках без нижнего белья. Фото опубликовал портал DailyMail. На девушке также не было рубашки или бюстгальтера под укороченной шубой. По словам источника таблоида, экс-супруга Канье Уэста Ким Кардашьян была возмущена этой историей.

Ким посоветовала Канье никогда не позволять Бьянке так одеваться в присутствии их детей. Она искренне удивлена, что Канье позволил своей жене вот так покинуть дом, — сообщил источник DailyMail.

Издание отмечает, что Ценсори может оказаться в тюрьме из-за своих откровенных нарядов. Согласно местному законодательству, умышленное сексуальное поведение на глазах у других в месте, доступном для всеобщего обозрения, наказывается одним годом тюремного заключения и штрафом в размере €15 тысяч.

Ранее Уэст в Instagram (деятельность в РФ запрещена) призвал бойкотировать Adidas из-за продажи кроссовок Yeezy в не утвержденной им расцветке. Он отметил, что компания использует его бренд и имя, но при этом продолжает с ним судиться. В комментариях к публикации рэпера поддержали его коллега Снуп Догг и актер Брэндон Т. Джексон. Также бойкот приветствовал певец Бобби Лайтс. Рэпер ответил им благодарностью.