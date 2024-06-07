Ким Кардашьян резко отреагировала на секс-скандал с бывшим мужем Ким Кардашьян назвала шокирующими обвинения Канье Уэста в домогательствах

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян назвала шокирующими и деморализующими новости о том, что на ее бывшего мужа Канье Уэста подали в суд из-за сексуальных домогательств, пишет Daily Mail. По данным издания, инцидент, в котором обвиняют репера, вызывает у Кардашьян разочарование, как у матери двух маленьких девочек. Блогер и модель все еще надеется, что история с домогательствами окажется вымыслом, говорится в статье.

Она (Ким Кардашьян. — NEWS.ru) надеется, что это неправда, но если это окажется правдой, она сделает все возможное за закрытыми дверями, чтобы обезопасить себя. Она разочарована мужчиной, в которого когда-то была влюблена. Он отец ее детей, и это никогда не изменится, и это имеет большое значение. Но ежедневно видеть всю эту ерунду, которой занимается бывший муж, ей трудно и неприятно, — сообщает издание.

Ранее экс-помощница Уэста Лорен Пишиотта подала судебный иск против рэпера, обвинив его в сексуальных домогательствах, нарушении контракта, незаконном увольнении и создании «враждебной рабочей среды». По ее словам, Уэст отправлял вульгарные видео и текстовые сообщения с обилием нецензурной лексики, в которых склонял ее к сексу. Пишиотта — известная модель платформы OnlyFans, которая зарабатывает на соответствующем контенте $1 млн в год. Она заключила контракт с Уэстом в июле 2021 года. Он предложил ей стать для него «богоподобной» и заявил, что компенсирует ей годовой заработок на платформе. 35-летняя контентмейкер согласилась на эти условия.