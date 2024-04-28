Ким Кардашьян рассказала о необычной работе на Мадонну Ким Кардашьян рассказала, как в детстве работала догситтером у Мадонны

Фото: E! Entertainment/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ким Кардашьян

Светская львица, модель и предприниматель Ким Кардашьян рассказала о том, что в детстве она подрабатывала у певицы Мадонны. По словам Кардашьян, они вместе с сестрой Кортни сидели с собаками артистки, пишет Daily Express US.

Я была ее ближайшей соседкой, когда мне было 7 или 8 лет. Мы с Кортни выгуливали ее собаку после школы в обмен на ее украшения. Нет, серьезно. Она спускалась по лестнице и вручала нам коробку неоновых браслетов. Мы ходили в школу, и все говорили: «О боже, я обожаю твои браслеты», — рассказала Кардашьян.

По словам модели, тогда Мадонна меняла стиль и активно освобождала дом от ненужных украшений. Сестрам Кардашьян это было тогда на руку, они гордились знакомством с иконой поп-музыки.

Ранее сообщалось, что в США четыре женщины заразились ВИЧ, сделав «вампирский лифтинг» (процедура омоложения с помощью инъекций тромбоцитами плазмы), который популяризировала светская львица и блогер Ким Кардашьян. В ходе проверки у сотрудников косметологического салона обнаружились поддельные сертификаты и дипломы. По данным издания, это первые известные случаи заражения вирусом иммунодефицита человека, передаваемого с помощью косметической процедуры.