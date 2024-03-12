Ким Кардашьян показала нового возлюбленного-футболиста Ким Кардашьян появилась на афтепати «Оскара» с футболистом Оделлом Бекхэмом

Фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская блогер и модель Ким Кардашьян спровоцировала слухи о новом романе, появившись на афтепати церемонии вручения премии «Оскар» в компании звезды американского футбола Оделла Бекхэма, пишет TMZ. Издание опубликовало видео, на котором пара обнимается на вечеринке певцов Бейонсе и Jay-Z, не замечая, что их снимает камера.

На видео видно, как пара нежно общается, [как они] обнимаются друг с другом. Ким болтала с Оделлом в кокетливой манере — ходила с ним взад-вперед, а затем положила на него руки и взяла его за лицо, будто собираясь поцеловать. Слухи о том, что они встречаются, ходят уже несколько месяцев. Теперь стало совершенно очевидно, что они вместе как пара, — говорится в сообщении.

По данным TMZ, Кардашьян и Бекхэма видели вместе в феврале во время Суперкубка-2024 в Лас-Вегасе, где они пытались не демонстрировать своих отношений. Также, по сообщениям инсайдеров, родственники Кардашьян не против их романа. Ранее мать Кардашьян Крис Дженнер заявила, что ее дочери наслаждаются свободной жизнью и не торопятся выходить замуж.

Российская телеведущая Ксения Бородина высмеяла дизайнерское платье Кардашьян, сравнив его с салфеткой на праздничном столе. Бородина поделилась снимком Кардашьян в белом наряде с заостренным кверху лифом и поинтересовалась у подписчиков, нравится ли им такой дизайн. Раскритикованный образ американская звезда выбрала для 96-й церемонии вручения премии «Оскар».