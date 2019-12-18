https://static.news.ru/photo/73e99022-21ab-11ea-a155-fa163e074e61_660.jpg Ким Кардашьян Фото: kimkardashian/instagram.com

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян публично призналась, что использовала фотошоп. По словам 39-летней фотомодели, речь идёт о семейном снимке, на котором она позирует вместе со своим мужем, рэпером Канье Уэстом, и их четырьмя детьми.

Фотография была опубликована в Instagram-аккаунте телезвезды.

Об этом американка рассказала в эфире программы The Ellen DeGeneres Show.

По словам Кардашьян, её старшая дочь отказалась участвовать в фотосессии со всеми вместе. Однако на следующий день девочка заявила, что хочет тоже присутствовать на снимке. Тогда Кардашьян вновь пригласила фотографа, который сделал снимок только их вдвоём. После чего фотографию смонтировали.

Ранее NEWS.ru писал, что Ким Кардашьян решила больше не публиковать в Instagram обнажённые селфи или фотографии в бикини. Своё решение она мотивировала «пробуждением», на которое повлияла позиция мужа. Также Кардашьян высказала опасения, что фотографии в обнажённом виде могут повредить её работе по реформированию системы юстиции США.